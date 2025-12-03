انطلاق أعمال قمة مجلس التعاون 46

انطلقت اليوم أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في قصر الصخير بمملكة البحرين، بمشاركة قادة ورؤساء وفود دول المجلس.

ونيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" يترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وفد الدولة في القمة.

ويبحث القادة خلال القمة عدداً من الملفات المرتبطة بالعمل الخليجي المشترك، وفي مقدمتها مسارات التكامل الاقتصادي والأمني، إلى جانب القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز دور مجلس التعاون في دعم الاستقرار الإقليمي وترسيخ التعاون بين دوله.