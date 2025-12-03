خلال الأيام المقبلة.. إسرائيل ستفتح معبر رفح للسماح للفلسطينيين بالخروج من غزة

أعلنت إسرائيل أنها ستفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة، للسماح للفلسطينيين بالخروج من غزة إلى مصر.

ولم يذكر البيان الصادر عن هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن تسهيل المساعدات إلى غزة، ما إذا كانت هناك أي قيود على من يتم السماح لهم بمغادرة غزة.

ولم يحدد البيان موعد فتح معبر رفح تحديداً، وفق ما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

ومعبر رفح البري الذي يربط بين مصر وغزة مغلق بشكل شبه تام منذ مايو 2024، بعدما بدأت القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية في جنوب قطاع غزة وسيطرت على الجانب الفلسطيني من المعبر.