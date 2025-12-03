للحصول على "عفو رئاسي".. نتنياهو يطلب من ترامب دعماً إضافياً

قال مسؤولان أميركيان ومسؤول إسرائيلي لموقع "أكسيوس"، أمس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مكالمة هاتفية مطولة، أول من أمس، تقديم مزيد من الدعم في جهوده للحصول على عفو رئاسي من الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج.

وتطرقت المكالمة، التي ركزت بشكل أساسي على أوضاع قطاع غزة وسورية، إلى محاكمة نتنياهو الجارية في "قضايا فساد"، بحسب "أكسيوس"، الذي أشار إلى أن ترامب تدخل مراراً في العملية القضائية والسياسة الداخلية في إسرائيل للدفع نحو إنهاء هذه المحاكمة.

وفي الشهر الماضي، أرسل الرئيس الأميركي رسالة رسمية إلى نظيره الإسرائيلي، ندد فيها بالاتهامات الموجهة إلى نتنياهو، ووصفها بأنها "استهداف سياسي"، داعياً هرتسوج إلى إصدار عفو عنه.

ووجه نتنياهو رسالة رسمية إلى هرتسوج، الأحد، طلب فيها عفواً يسمح له بالتركيز على الأمن القومي لإسرائيل واتفاقات السلام الإقليمية.

وذكر هرتسوج أنه سيدرس طلب نتنياهو بعد تلقي جميع الآراء القانونية اللازمة، وهي عملية قد تستغرق نحو شهرين.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن ترامب أخبر نتنياهو أنه يعتقد أن العفو "سينجح"، لكنه لم يتعهد بخطوات إضافية. وأضاف مسؤول أميركي آخر: "نتنياهو يريد من ترامب أن يفعل المزيد، لكن الرئيس فعل كل ما بوسعه".

أما المسؤول الإسرائيلي لفت إلى أن "ترامب هو من أثار موضوع العفو"، وأن "الجانبين اتفقا على مواصلة مناقشته لاحقاً".

وخلال المكالمة، ضغط ترامب على نتنياهو لتغيير مساره في غزة وسورية. وقال المسؤولون الأميركيون إن ترامب أبلغ نتنياهو أنه يجب أن يكون "شريكاً أفضل" في تنفيذ اتفاق السلام، فيما ردّ نتنياهو بأنه يقوم بكل ما يستطيع.

وسأل ترامب نتنياهو عن سبب قتل القوات الإسرائيلية لمقاتلي "حماس" المحاصرين داخل الأنفاق في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في غزة، بدلاً من السماح لهم بالاستسلام.

وأجاب نتنياهو بأنهم "مسلحون وخطرون"، بحسب ما نقله المسؤولين.

وسعت الإدارة الأميركية إلى التوسط لصفقة بين إسرائيل و"حماس" تمنح المقاتلين المحاصرين عفواً إذا استسلموا، معتبرةً أن ذلك قد يشكل نموذجاً لنزع سلاح الحركة.