ما هي نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات بشأن أوكرانيا؟

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات لتسوية النزاع في أوكرانيا هي 20% من أراضي جمهورية دونيتسك التي لا تزال تحت سيطرة كييف.

وقال روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أمس: "ما يختلفون عليه حاليا هو منطقة تمتد من 30 إلى 50 كيلومترا، أي ما يعادل 20% من جمهورية دونيتسك، لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية. نحاول، وأعتقد أننا أحرزنا بعض التقدم، تحديد ما يمكن للأوكرانيين التعايش معه، والذي سيمنحهم ضمانات أمنية للمستقبل".

وتابع: "في النهاية، الأمر متروك لهم. إذا قرروا أنهم لا يريدون إنهاء الحرب، فستستمر. لكننا سنسعى لوضع حد لها".

وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة تحاول فهم "قدرتها على تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع".

وأضاف: "وللقيام بذلك، علينا التفاوض مع كلا الجانبين. هناك بعض الأشخاص غير العقلانيين المتورطين في هذه العملية، ممن يعتقدون أنه يجب علينا التحدث مع أوكرانيا فقط، وعدم التفاوض مع روسيا إطلاقا. من المستحيل إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا دون التفاوض مع روسيا، ولكن علينا أيضا مراعاة موقف أوكرانيا".

وأضاف أن الإدارة الأميركية تعمل على اتفاق منذ 10 أشهر، في محاولة لإيجاد مقترحات "يمكن للجانبين العيش معها".

وأردف روبيو: "أعتقد أننا أحرزنا بعض التقدم. اقتربنا من الهدف، لكننا لم نصل إليه بعد. ما زلنا غير قريبين بما يكفي، لكن هذا قد يتغير".

وأضاف: "يعتقد البعض أن سياستنا يجب أن تقتصر على مواصلة تمويل أوكرانيا إلى أجل غير مسمى طالما استمرت هذه الحرب. هذا غير واقعي. ولن يحدث".

وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن إدارة واشنطن الحالية "تقول هذا منذ زمن طويل". مؤكدا أنه "لا يمكن تقديم الدعم بهذا الحجم وبهذه الكميات".

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن الخطوات الأخيرة في هذه العملية ستكون دائما الأصعب، ويجب التوصل إلى اتفاق قريبا. منوها بأن واشنطن تقيم ما إذا كان من المجدي تخصيص وقت لهذه العملية كوسيط، أم أن الوقت قد حان للتركيز على قضايا مهمة أخرى.