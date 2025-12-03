"ستكون قائدا عظيما".. الشرع يتسلَم رسالة من ترامب

تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كتب فيها: "ستكون قائدا عظيما والولايات المتحدة سوف تساعد في ذلك".

وتسلم الرئيس السوري أحمد الشرع رسالة من نظيره الأميركي دونالد ترامب نقلها المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توم باراك، قسم منها يتضمن صورة للقاء الذي جرى في البيت الأبيض، مع توقيع ترامب.

وبحث الشرع، أمس في دمشق، مع توم باراك، المستجدات الأخيرة في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس الأميركي، أكد في وقت سابق، أن الولايات المتحدة راضية جدا عن النتائج التي تحققت في سوريا بفضل العمل الجاد والعزيمة.