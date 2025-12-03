بعد أكثر من 10 سنوات على اختفائها.. ماليزيا تستأنف البحث عن طائرة الرحلة إم.إتش370

قالت وزارة النقل في ماليزيا، اليوم، إن عمليات البحث عن طائرة الرحلة إم.إتش370 المفقودة التابعة للخطوط الجوية الماليزية ستُستأنف في 30 ديسمبر، وذلك بعد أكثر من 10 سنوات على اختفاء الطائرة التي كانت متجهة إلى بكين في واحدة من أكبر ألغاز الطيران في العالم.

كانت طائرة الرحلة إم.إتش370، وهي من طراز بوينج 777، تحمل على متنها 227 راكبا و12 من أفراد الطاقم عندما اختفت في طريقها من كوالالمبور إلى بكين في 2014.

وتوقفت أحدث عمليات البحث عن الطائرة في جنوب المحيط الهندي في أبريل نيسان من هذا العام بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت وزارة النقل في بيان إن شركة أوشن إنفينيتي أكدت أنها ستستأنف عمليات البحث عن الطائرة في المياه لمدة 55 يوما على أن يكون ذلك بشكل متقطع.