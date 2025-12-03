اعتبارا من اليوم.. أميركا توقف طلبات الهجرة للأفراد من 19 دولة "مثيرة للقلق"

أوقفت الولايات المتحدة، اعتبارًا من اليوم، طلبات الهجرة للأفراد من 19 دولة "مثيرة للقلق" مدرجة في إعلان رئاسي صدر في يونيو، وذلك وفقًا لمذكرة سياسة صدرت، أمس، عن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية.

وتعتزم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية "تعليق طلبات المزايا المعلقة" للأفراد من هذه الدول "بانتظار مراجعة شاملة، بغض النظر عن تاريخ الدخول"، وفقًا للمذكرة.

وتشمل الدول الـ 19 أفغانستان، وبورما، وتشاد، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، وبوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.

وكانت مصادر ذكرت لشبكة "CNN" الأميركية، سابقًا أن الدائرة ستعيد النظر في جميع بطاقات الإقامة الخضراء الصادرة لأشخاص من الدول الـ 19، إلا أن تعليق طلبات الهجرة يمثل خطوة أخرى في حملة الإدارة المشددة على الهجرة.

كما تُعلّق المذكرة جميع طلبات اللجوء، بغض النظر عن جنسية صاحب الطلب، ريثما تُجرى مراجعة شاملة.

وكان مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة، جوزيف إدلو أعلن الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة تُعلّق جميع قرارات اللجوء مؤقتًا "حتى نضمن خضوع كل أجنبي للتدقيق والفحص الأمني ​​إلى أقصى درجة ممكنة".

وتُلزم المذكرة بإجراء عملية "إعادة مراجعة شاملة"، تشمل مقابلات مُحتملة متعددة لتقييم "التهديدات المُحتملة للأمن القومي والسلامة العامة".

وتُطبّق عملية "إعادة المراجعة" تحديدًا على الأفراد الذين دخلوا الولايات المتحدة في 20 يناير 2021 أو بعده، وهو اليوم الذي تولى فيه الرئيس جو بايدن منصبه.

وتأتي المذكرة بعد أيام قليلة من إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وكان المُشتبه به في إطلاق النار، وهو مواطن أفغاني، قد عمل سابقًا مع الجيش الأميركي في أفغانستان، ثم أُعيد توطينه في ولاية واشنطن في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وحصل لاحقًا على حق اللجوء في ظل إدارة ترامب.