البحرين تؤكد جاهزيتها لاستضافة القمة الخليجية الـ46

أكد وزير الإعلام البحريني الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، جاهزية كافة المرافق والخدمات الإعلامية المخصصة للقمة الخليجية السادسة والأربعين التي تستضيفها مملكة البحرين غدا.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمركز الإعلامي ومرافق القمة، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، ونبيل الحمر مستشار الملك لشؤون الإعلام، حيث اطلع الوفد على التجهيزات التي أعدها مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع مختلف الأجهزة الإعلامية.

وأكد الوزير خلال الجولة أهمية استضافة مملكة البحرين لهذه القمة، مشيراً إلى التأثير المباشر والحيوي لمجلس التعاون وقراراته على حياة كل مواطن خليجي.

وأوضح أن الجولة كانت فرصة للتعرف عن كثب على الإمكانيات المسخرة لخدمة الإعلاميين من جميع دول مجلس التعاون، بما يضمن تيسير مهامهم ونقل الصورة الكاملة لهذا الحدث البارز.

وقال النعيمي" نسعى، لتحقيق تغطية إعلامية ناجحة وميسرة للجميع، تعكس أهمية هذه الدورة وحجم الحدث في هذا التوقيت المهم. نحن نطمح لرؤية تغطية ترقى إلى مستوى القمة، وقد حرصنا على توفير كافة المتطلبات التي تساعد الإعلاميين على أداء مهامهم.