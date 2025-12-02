نتنياهو: الاتفاق مع سورية ممكن ونتوقع منها إقامة منطقة عازلة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن التوصل إلى اتفاق مع سورية أمر ممكن، وإنه يتوقع أن تنشئ سورية منطقة عازلة منزوعة السلاح من دمشق إلى جبل الشيخ ومناطق أخرى.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد يوم من تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أهمية الحفاظ على "حوار قوي وحقيقي" مع دمشق.

وقال نتنياهو في أثناء زيارة لجنود جرحى في وسط إسرائيل "ما نتوقعه من سورية هو، بالطبع، إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح من دمشق إلى المنطقة العازلة، بما في ذلك مداخل جبل الشيخ وقمة جبل الشيخ. نحتفظ بهذه المناطق لضمان أمن مواطني إسرائيل، وهذا ما يُلزمنا".

وأضاف "عبر النية الحسنة وفهم هذه المبادئ، يُمكن التوصل إلى اتفاق مع السوريين، لكننا سنتمسك بمبادئنا في جميع الأحوال".