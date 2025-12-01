ماكرون يستقبل زيلينسكي في الإليزيه لبحث ترتيبات إنهاء الحرب

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يواجه ضغوطاً سياسية وعسكرية متزايدة، الاثنين إلى باريس للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عشية لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومبعوث للرئيس دونالد ترامب يرجح أن يبحث الخطة الأميركية لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف.



وأبدى ترامب تفاؤلا بعد مباحثات عقدها مسؤولون أميركيون وأوكرانيون في فلوريدا الأحد، بشأن خطة السلام التي أعدتها واشنطن سعياً لوضع حد للنزاع الذي بدأ في فبراير 2022.



ويأتي ذلك في وقت يواجه زيلينسكي أزمة فساد داخلية أطاحت كبير موظفي الرئاسة الأوكرانية، وبينما تواصل روسيا ضرباتها والتي أدت إحداها الاثنين الى مقتل أربعة أشخاص بحسب السلطات.



استقبل ماكرون زيلينسكي قبل الظهر في قصر الإليزيه، في عاشر زيارة يقوم بها الرئيس الأوكراني الى باريس منذ اندلاع الحرب.



وأكدت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون وزيلينسكي "سيتبادلان وجهات النظر حول الوضع وشروط تحقيق سلام عادل ودائم، في استكمال للمناقشات التي جرت في جنيف والخطة الأميركية وبالتشاور الوثيق مع شركائنا الأوروبيين".

ويتكوف يلتقي بوتين الثلاثاء



طرحت الولايات المتحدة قبل نحو 10 أيام خطة مؤلفة من 28 بنداً تمّت صياغتها من دون أي تدخل من حلفاء أوكرانيا الأوروبيين. وأخذت الخطة في الاعتبار العديد من المطالب الروسية، فنصّت على انسحاب القوات الأوكرانية من منطقة دونيتسك (شرق) واعتراف واشنطن بحكم الأمر الواقع بمناطق دونيتسك والقرم ولوغانسك على أنها روسية.



وعدّلت واشنطن في المسودة الأصلية بعد انتقادات من كييف وأوروبا، لكن الصيغة الحالية ما زالت غير واضحة.



وأتى وصول زيلينسكي الى باريس مع تأكيد الكرملين أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب، سيلتقي بوتين في موسكو بعد ظهر الثلاثاء.



وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال إيجازه الصحافي اليومي :"من المقرر عقد الاجتماع مع ويتكوف غداً ... بعد الظهر".



وكان ويتكوف ضمن الوفد الأميركي الذي أجرى المباحثات الأحد بجانب روبيو وصهر ترامب جاريد كوشنر.



في المقابل، ترأس أمين مجلس الأمن القومي رستم عمروف الوفد الأوكراني.



وبينما أكد الطرفان أن النقاش كان "مثمرا"، أقر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بالحاجة لمزيد من العمل، في حين وصف مصدر في وفد كييف المباحثات بأنها "ليست سهلة".

ورأى ترامب فرصة جيدة لاتفاق.



وقال على متن الطائرة الرئاسية: "أوكرانيا لديها بعض المشاكل الصغيرة الصعبة"، في إشارة إلى تحقيق الفساد الذي أجبر زيلينسكي على إقالة مدير مكتبه وكبير مفاوضيه أندريه يرماك.



وأضاف: "لكنني أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق"، مشيراً الى أن الطرفين يريدان إنهاء الحرب.



وفي ما قد يؤشر إلى جدية المداولات، اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الأسبوع الطالع قد يكون محورياً للجهود بشأن إنهاء النزاع الأعنف في القارة منذ الحرب العالمية الثانية.



وقالت كالاس خلال اجتماع لوزراء الدفاع في الاتحاد الاثنين: "يمكن أن يكون هذا أسبوعا محوريا للدبلوماسية. سمعنا بالأمس أن المباحثات في الولايات المتحدة كانت صعبة لكن مثمرة. لا فكرة لدينا عن النتائج بعد، لكنني سأتحدث اليوم الى وزير الدفاع الأوكراني، وأيضاً إلى وزير الخارجية الأوكراني".