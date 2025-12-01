من جبل لبنان.. البابا: "لا سلام بلا حوار"

أكد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، يوم الاثنين، أنه لا سلام من دون محادثات وحوار، وذلك في كلمة خلال زيارته دير مار مارون – عنايا في محافظة وجبل لبنان.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن البابا قوله: "نطلب السلام للعالم، ونتضرع إليه بشكل خاص من أجل لبنان وكل المشرق. نذكر بأن لا سلام من دون محادثات وحوار".

وتجول بابا الفاتيكان داخل دير عنايا وسط الترانيم المقدسة. ودخل إلى ضريح القديس شربل حيث ركع وصلى داخل القبر، وقد أضاء شمعة أمام الضريح حملها معه من روما هدية لدير مار مارون عنايا.

وقدم دير مار مارون عنايا للبابا أول طبعة للمزامير الصادرة عام 1610 من دير مار أنطونيوس قزحيا، إلى جانب سراج يدوي للقديس شربل يحوي ذخائره، وشمع عسلي صنعه الرهبان ويحمل الشعار البابوي.

وكان المواطنون اللبنانيون توافدوا إلى دير مار مارون في عنايا لاستقبال بابا الفاتيكان حيث تجمعوا في نقاط محددة من قبل البلديات على طول الاوتوستراد في بلدات كسروان حاملين الاعلام اللبنانية البابوية والورود والارز.

والأحد، بدأ البابا زيارة إلى لبنان بعنوان "طوبى لفاعلي السلام"، تستمر حتى غد الثلاثاء، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والسلطات الكنسية اللبنانية.