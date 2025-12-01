أميركا تعرض على "مادورو" مغادرة فنزويلا

عرضت الولايات المتحدة الأميركية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "المغادرة إلى روسيا" أو دولة أخرى، وفق ما قال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ماركواين مولين الأحد، فيما تنشر واشنطن قوات عسكرية قبالة سواحل الدولة الأميركية اللاتينية.



وصرّح السناتور عن ولاية أوكلاهوما لشبكة سي إن إن قائلاً: "بالمناسبة، منحنا مادورو فرصة للمغادرة. قلنا له إنه يستطيع المغادرة إلى روسيا أو إلى بلد آخر".



وأضاف مولين لشبكة سي إن إن: "لقد قال الشعب الفنزويلي هو أيضاً وقال إنه يريد زعيماً جديداً واستعادة فنزويلا كدولة".



تأتي هذه التصريحات في ظل توترات شديدة بين الولايات المتحدة وفنزويلا. وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر قوات عسكرية في البحر الكاريبي، ودعا السبت إلى اعتبار المجال الجوي لفنزويلا "مغلقاً تماماً"، بعد إرساله أكبر حاملة طائرات في العالم إلى المنطقة.



ويبرر الملياردير الجمهوري هذه العمليات باتهام كاراكاس بالوقوف وراء تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.



من جهته، ينفي مادورو هذه الاتهامات، معتبراً أن واشنطن تستخدمها ذريعة للإطاحة به والاستيلاء على احتياطيات بلاده النفطية. وأمرت حكومته السبت بإجراء مناورات عسكرية على طول الساحل.



والسبت، تحدث أيضاً عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ليندسي غراهام علانية عن إمكانية تغيير النظام في فنزويلا.



وقال في منشور على منصة إكس "منذ أكثر من عقد، سيطر مادورو على دولة مخدرات إرهابية تسمّم أميركا"، واصفا الرئيس الفنزويلي بأنه "زعيم غير شرعي".



وتابع: "إن التزام الرئيس ترامب الراسخ بإنهاء هذا الجنون في فنزويلا من شأنه أن ينقذ أرواح عدد لا يحصى من الأميركيين ويعطي الشعب الفنزويلي العزيز فرصة جديدة".



وأضاف السناتور غراهام: "سمعت أن تركيا وإيران جميلتان في هذا الوقت من العام."



مكالمة هاتفية

إلى ذلك، أكد دونالد ترامب الأحد أنه أجرى مؤخراً مكالمة هاتفية مع نظيره الفنزويلي.

وقال ترامب عن المحادثة مع الرئيس مادورو والتي كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من كشف عنها: "لا أستطيع أن أقول إن سارت بشكل جيد أو سيئ. لقد كانت مكالمة هاتفية".



وأوردت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب ومادورو ناقشا مؤخراً عبر الهاتف اجتماعاً محتملاً في الولايات المتحدة، في حين ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال السبت أن المحادثة تناولت أيضاً شروط العفو في حال تنحي مادورو.



واستهدفت القوات الأميركية منذ سبتمبر أكثر من 20 سفينة اشتبهت في تورطها في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 83 شخصاً على الأقل.

