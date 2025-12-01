اختراق بيانات 33.7 مليون حساب في كوريا الجنوبية

قالت شركة «كوبانج»، عملاق التجارة الإلكترونية في كوريا الجنوبية، إن بيانات شخصية من 33.7 مليوناً من حسابات عملائها تعرضت للاختراق، إثر وصول غير مصرح به إلى أنظمتها.

وقالت الشركة في بيان: «كشفت التحقيقات اللاحقة أن حجم الاختراق طال نحو 33.7 مليون حساب للعملاء، كلها في كوريا»، مضيفة أنها علمت باختراق البيانات في 18 نوفمبر، وأبلغت السلطات.

بدورها، قالت وكالة «يونهاب» للأنباء، أمس، من دون ذكر مصادر، إن موظفاً صينياً سابقاً في «كوبانج» يُشتبه في أنه وراء الاختراق، لكنه غادر البلاد، وذكرت الشركة أن بيانات العملاء التي تعرضت للاختراق تقتصر على الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وعنوان الشحن، لكنها لا تتضمن بيانات الدفع أو تسجيل الدخول.