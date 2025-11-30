ماذا حملت رسالة البابا في زيارته الأولى إلى لبنان؟

دوّن البابا ليو الرابع عشر، الأحد، رسالة في سجل الشرف بالقصر الرئاسي اللبناني، وذلك في اليوم الأول من زيارته الرسمية إلى البلاد.

وجاء في رسالته: "في مستهل زيارتي إلى لبنان، أحد محطات رحلتي الرسولية الأولى، أتمنى بركات وافرة لشعب لبنان، راجياً أن يعمّ السلام البلاد."

وكان البابا قد وصل إلى بيروت حيث استُقبل رسمياً في مطار رفيق الحريري الدولي بحضور رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل.

وتشمل الزيارة برنامجاً يمتد حتى الثلاثاء، يتضمن جولات في خمس مدن وبلدات لبنانية، على أن يغادر بعد ذلك إلى روما، فيما استُثني الجنوب اللبناني من جدول الزيارة نظراً للظروف الأمنية.