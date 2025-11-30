البابا ليو: الدولة الفلسطينية هي الحل الوحيد للصراع مع إسرائيل

قال بابا الفاتيكان اليوم الأحد إن الحل الوحيد للصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين يجب أن يتضمن قيام دولة فلسطينية، في تأكيد لموقف الفاتيكان في هذه القضية.

وأضاف البابا ليو الرابع عشر وهو أول بابا أميركي للفاتيكان، في تصريحات للصحفيين على متن طائرة أقلته من تركيا إلى لبنان "نعلم جميعا أن إسرائيل لا تزال لا تقبل بهذا الحل حتى الآن، لكننا نراه الحل الوحيد".

وذكر البابا، متحدثا باللغة الإيطالية، "نحن أيضا أصدقاء لإسرائيل، ونسعى لأن نكون صوتا وسيطا بين الطرفين لمساعدتهما على الاقتراب من حل يحقق العدالة للجميع".

وجاء حديث البابا خلال مؤتمر صحافي مقتضب مدته ثماني دقائق ركز فيه على زيارته لتركيا التي بدأها يوم الخميس واستمرت حتى اليوم الأحد، في أول رحلة خارجية له منذ انتخابه في مايو زعيما للكنيسة الكاثوليكية.

وقال البابا إنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وكذلك الصراع الأوكراني الروسي، وأكد أن تركيا تؤدي دورا مهما للمساعدة في إنهاء الحربين.