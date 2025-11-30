روبيو: المحادثات تقربنا من اتفاق لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم الأحد، إنه يتوقع أن تسفر المحادثات مع المسؤولين الأوكرانيين عن "مزيد من التقدم" نحو اتفاق لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية.

وأضاف روبيو من مدينة هالانديل بيتش بولاية فلوريدا، حيث تجري المحادثات: "الأمر لا يتعلق فقط باتفاقات السلام، إنه يتعلق بإيجاد مسار للمضي قدماً يحافظ على سيادة أوكرانيا واستقلالها وازدهارها ولذا نتوقع إحراز المزيد من التقدم اليوم".

ويشارك في الاجتماع مفاوضون أوكرانيون برئاسة رستم عمروف، ويحضره أيضاً وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو يرافقه ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب.