ترامب يدعو للتعامل مع مجال فنزويلا الجوي على أنه "مغلق بالكامل"

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، في تحذير لشركات الطيران خصوصاً، إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وبالقرب منها مغلقاً، وسط تصاعد المواجهة مع الزعيم نيكولاس مادورو.

وكتب ترامب على موقع تروث سوشال "إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر، يُرجى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها مغلقا بالكامل".

يأتي ذلك في وقت كثفت فيه الإدارة الأميركية الضغط على فنزويلا من خلال نشر قوة كبيرة في البحر الكاريبي، لا سيما أكبر حاملة طائرات في العالم.

تؤكد واشنطن أن الهدف من الانتشار العسكري هو الحد من تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، لكن كاراكاس ترى أنه يرمي إلى إطاحة مادورو والاستيلاء على نفط فنزويلا.

ونفّذت القوات الأميركية ضربات ضد أكثر من 20 سفينة قالت إنها تشتبه في تهريبها للمخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ منذ بداية سبتمبر، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصاً.

ولم تنشر واشنطن بعد أي أدلة على أن السفن التي استهدفتها استخدمت لتهريب المخدرات أو شكلت تهديدا للولايات المتحدة.

وتتصاعد التوترات الإقليمية نتيجة حملة القصف والحشد العسكري المصاحب لها.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس، أن ترامب ومادورو تحدثا هاتفيا الأسبوع الماضي وناقشا اجتماعاً محتملاً في الولايات المتحدة.

ويأتي التقرير حول المكالمة الهاتفية غداة إعلان الرئيس الأميركي اعتزامه وقف تهريب المخدرات عن طريق البر أيضاً، ما أدى إلى تصعيد التوتر مع كاراكاس.