وفد أوكراني في واشنطن لمناقشة خطة ترامب للسلام

ذكرت وكالة بلومبرج نيوز الجمعة نقلاً عن مصدر مطلع، أن وفداً أوكرانيا في طريقه إلى الولايات المتحدة لإجراء مزيد من المناقشات حول خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت بلومبرج نيوز إنه من المتوقع أن يجتمع الوفد الأوكراني، الذي يضم مسؤول الأمن الأوكراني الكبير رستم أوميروف والنائب الأول لوزير الخارجية سيرجي كيسليتسيا، مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر، في فلوريدا.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في وقت سابق إن محادثات بين مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين بشأن التوصل إلى مقترحات لإنهاء الحرب مع روسيا ستجرى قريبا .