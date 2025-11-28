منها 4 عربية.. 19 دولة بقائمة ترامب لإعادة النظر ببطاقات "غرين كارد" الممنوحة لمواطنيها

ستعيد الولايات المتحدة النظر في جميع بطاقات الإقامة الخضراء (غرين كارد) الصادرة لأشخاص من 19 دولة "مثيرة للقلق" بتوجيه من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الوقت الذي تُكثّف فيه إدارة ترامب حملتها على الهجرة في أعقاب إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن.

وتشمل الدول الـ 19 أفغانستان، وبورما، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، وبوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.

وصرحت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS) في بيانٍ لها، أمس، أنه عند فحص المهاجرين من تلك الدول الـ 19، ستأخذ الوكالة في الاعتبار الآن "العوامل السلبية الخاصة بكل دولة"، والتي تشمل ما إذا كانت الدولة قادرة على "إصدار وثائق هوية آمنة".

ومنذ أن حدد المسؤولون هوية المشتبه به في إطلاق النار وإصابة عنصرين بالحرس الوطني في واشنطن، وأنه يدعى رحمن الله لاكانوال، وهو مواطن أفغاني، كثّفت إدارة ترامب جهودها لتقييد الهجرة.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، الخميس، أن الإدارة تُراجع أيضًا جميع طلبات اللجوء التي تمت الموافقة عليها في عهد الرئيس السابق، جو بايدن.

وقالت مساعدة وزير الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، في بيانٍ لشبكة CNN: "اعتبارًا من الآن، سيتم إيقاف معالجة جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان إلى أجلٍ غير مسمى في انتظار مزيد من المراجعة لبروتوكولات الأمن والتدقيق".

وأضافت: "تُراجع إدارة ترامب أيضًا جميع طلبات اللجوء التي تمت الموافقة عليها في عهد إدارة بايدن".