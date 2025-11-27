"الخارجية الأردنية" تتعهد باتخاذ جميع الإجراءات لوقف تجنيد الأردنيين بالجيش الروسي

طالبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، السلطات الروسية بالتوقف عن تجنيد الأردنيين وإنهاء تجنيد أيّ مواطن أردني جُنِّد سابقًا في الجيش الروسي.

وأوضحت في بيان نشر عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة تتابع التفاصيل المتعلّقة بمقتل مواطنَيْن أردنيَّيْن اثنين بعد تجنيدهما للقتال مع الجيش الروسي.

ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، قوله إن الوزارة تتابع عن كثب عمليات تغرير بمواطنين أردنيين من قِبَل جهات خارجية بغرض التجنيد غير الشرعي ما يُعدّ مخالفةً للقانون الأردني والقانون الدولي وتعريضًا لحياة المواطنين للخطر.

وبحسب البيان، أشار المجالي إلى أن الوزارة تهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أيّ محاولات لتجنيدهم في الجيش الروسي، وتحذّر من التعامل معها لما في ذلك من خطر على حيوات المواطنين وما يمثّله من خرق للقانون، إلى جانب مطالبتها السلطات الروسية بالتوقف عن تجنيد الأردنيين وإنهاء تجنيد أيّ مواطن أردني جُنِّد سابقًا في الجيش الروسي، وأنها ستتخذ كل الإجراءات المتاحة لوقف هذه العملية.

وحذّرت "الخارجية الأردنية"، من وجود جهات تعمل عبر شبكات الإنترنت على تجنيد الأردنيين، مؤكدة أنها تتابع هذه الجهات بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والدبلوماسية لوقفها وتطبيق القانون عليها، كون ما تقوم به من تغرير بالأردنيين وتجنيدهم في جيش أجنبي مخالفة جسيمة للقانون الدولي والالتزامات الدولية والقانون الأردني الذي يجرّم الانخراط في جيش أجنبي، وفقاً للبيان.