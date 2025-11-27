تنسيق فلسطيني - مصري لعقد مؤتمر دولي لإعمار غزة

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الخميس، أن السلطة الفلسطينية تجري تنسيقاً مع مصر للإعداد لمؤتمر دولي يهدف إلى إعادة إعمار قطاع غزة، دون تحديد موعد لعقده.

وأفاد مصطفى خلال لقائه وفداً برلمانياً إيطالياً في رام الله، بأن لدى الحكومة الفلسطينية خطة واضحة للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة مدعومة من الدول العربية والإسلامية وتحظى بإسناد من أطراف دولية، مضيفاً أن التنسيق مع القاهرة جار لوضع ترتيبات عقد المؤتمر. في حين لم يقدم مصطفى وفق بيان صادر عن مكتبه أي تفاصيل إضافية حول طبيعة المؤتمر أو الدول المشاركة فيه.

وأشار إلى الجهود المبذولة لضمان تثبيت وقف إطلاق النار القائم في قطاع غزة منذ العاشر من أكتوبر الماضي، رغم تسجيل خروقات متكررة أسفرت بحسب وزارة الصحة في غزة عن مقتل نحو 350 شخصاً في القطاع.

وأكد مصطفى خلال اللقاء على وحدة الولاية الفلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وأن قيام دولة فلسطينية لا يمكن أن يتحقق دون القطاع، مشدداً على ضرورة وجود سلطة واحدة وحكومة واحدة وسلاح واحد.

كما تطرق إلى الأوضاع في الضفة الغربية، مشيراً إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين، بالإضافة إلى وقف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية للشهر السادس على التوالي، وهو ما وصفه بأنه يحد من قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات للسكان.

وجدد مصطفى تأكيده على أن الحل السياسي القائم على "حل الدولتين" هو الطريق إلى تحقيق سلام شامل ودائم.