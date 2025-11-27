الجنرال هورتا يؤدي اليمين رئيساً انتقالياً لغينيا بيساو

قال جيش غينيا بيساو في بيان إن الجنرال هورتا نتا نا مان أدى اليمين رئيسا انتقاليا للبلاد اليوم الخميس، وذلك بعد يوم واحد من إعلان ضباط الجيش عزل الرئيس.

وذكر الضباط، الذين أشاروا إلى أنفسهم باسم "القيادة العسكرية العليا لاستعادة النظام"، في بيان بثه التلفزيون أمس الأربعاء أنهم أطاحوا بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو، وذلك في أحدث حلقة من الاضطرابات في البلد الذي شهد انقلابا.

ويأتي ذلك قبل يوم من إعلان النتائج الأولية التي كان من المتوقع إعلانها في السباق بين إمبالو وفرناندو دياس، الوافد الجديد على الساحة السياسية البالغ من العمر 47 عاما، والذي برز كأقوى منافس لإمبالو على رئاسة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وساد الهدوء معظم أنحاء العاصمة بيساو اليوم مع انتشار الجنود في الشوارع وبقاء كثير من السكان في منازلهم حتى بعد رفع حظر التجول ليلا. وأغلقت الشركات والبنوك أبوابها.