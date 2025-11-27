تعليقاً على زيارته لتركيا.. بابا الفاتيكان: أرغب في تشجيع الناس على التعايش بسلام

وصل البابا ليو بابا الفاتيكان اليوم الخميس إلى تركيا، وهي أول محطة في أول رحلة له خارج إيطاليا منذ توليه البابوية.

وفي حديثه إلى الصحفيين على متن الطائرة القادمة من روما، قال ليو إنه يريد استغلال رحلته الأولى للحث على السلام في العالم، وتشجيع الناس من شتى الخلفيات على التعايش معا في وئام.

والتقى البابا ليو مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان كما ألقى كلمة أمام القادة السياسيين في العاصمة أنقرة.

وسيتوجه إلى إسطنبول، مقر البطريرك برثلماوس، الزعيم الروحي لنحو 260 مليوناً من المسيحيين الأرثوذكس حول العالم.