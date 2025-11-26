ترامب: قريبون من التوصل إلى اتفاق في أوكرانيا

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، بأن الاتفاق بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا أصبح قريبا جدا، مؤكدا أن الأمر ليس سهلا. وقال في كلمة خلال الاحتفال التقليدي الرمزي لعفو الرئاسة عن ديكين روميين في البيت الأبيض قبل عيد الشكر، الذي يحتفل به في الولايات المتحدة هذا العام في 27 نوفمبر. وأضاف: "أعتقد أننا قريبون جدا من الصفقة. سنعرف. كنت أعتقد أنه يمكن إنجاز هذا بشكل أسرع".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما هائلا نحو التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا.

وأضافت: "هناك بعض التفاصيل الدقيقة التي يجب تسويتها، وهي غير مستعصية على الحل، ولكن ستتطلب مزيدا من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة".

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أفاد مسؤول أميركي لشبكة ABC News بأن الوفد الأوكراني وافق رسميا على شروط اتفاق السلام مع روسيا الذي اقترحته الولايات المتحدة، مع تحديد بعض التفاصيل.

وأشارت ABC News إلى أن خطة السلام الأميركية المكونة من 28 نقطة، والتي عرضت على أوكرانيا في جنيف، خضعت لتعديلات جوهرية لتصبح 19 نقطة فقط، حيث تم حذف نقاط حساسة تتعلق بالعفو عن الأعمال المرتكبة خلال الحرب، إضافة إلى إلغاء القيود المقترحة على حجم الجيش الأوكراني مستقبلا.

ورغم الموافقة المبدئية، أشار فلاديمير زيلينسكي في خطاب ليلة الاثنين إلى أن هناك حاجة لمزيد من العمل على الخطة التي تم تعديلها خلال نهاية الأسبوع.