لافروف: واشنطن لم تسلم موسكو رسميا خطة السلام في أوكرانيا المكونة من 28 بندا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا تتوقع أن تقدم الولايات المتحدة نسخة من الخطة، التي تعتبرها موسكو مؤقتة، وذلك بعد أن تتفق واشنطن عليها مع أوروبا وأوكرانيا.

وأضاف لافروف أن "روسيا لن تكون راضية إذا جرى محو "نص وروح" الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان الروسي والأميركي، خلال لقائهما في ألاسكا، من خطة السلام في أوكرانيا"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال لافروف إن الولايات المتحدة لم تسلم روسيا رسميا حتى الخطة الأصلية المكونة من 28 بندا.

وأكد مسؤول أميركي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن وزير الجيش الأميركي، دان دريسكول، اجتمع مع مسؤولين روس لعدة ساعات، اليوم الثلاثاء.

ويرأس دريسكول، الذي انضم إلى فريق التفاوض الأمريكي قبل أقل من أسبوعين، المرحلة الأخيرة من المحادثات المتعلقة ببنود خطة سلام محتملة مع روسيا.

وقال المسؤول الأميركي، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة محادثات حساسة، إن الأوكرانيين كانوا على دراية بالاجتماع.

ورفض المسؤول تقديم تفاصيل حول مدة المفاوضات المتوقعة أو المواضيع التي تتم مناقشتها، لكنه أشار إلى أن جميع الأطراف أبدت رغبتها في التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في أسرع وقت ممكن.