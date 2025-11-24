البنتاغون يحقق مع طيار متقاعد بالبحرية الأميركية بسبب التحريض على مخالفة "الأوامر غير القانونية"

أعلن البنتاغون أنه يجري تحقيقا بشأن السيناتور مارك كيلي، وهو طيار متقاعد بالبحرية الأميركية، بعد عرض فيديو يحث فيه القوات على مخالفة الأوامر "غير القانونية".

وأشار بيان للبنتاغون، نُشر على منصات التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، إلى قانون فيدرالي يسمح باستدعاء المتقاعدين من القوات المسلحة إلى الخدمة الفعلية بقرار من وزير الدفاع.

وخدم كيلي في البحرية الأميركية كطيار مقاتل قبل أن يصبح رائد فضاء.

وقال البنتاغون في بيانه إن تصريحات كيلي في الفيديو أخلت بـ "الولاء والروح المعنوية أو النظام والانضباط الجيد للقوات المسلحة" مستشهدا بقانون فيدرالي يحظر مثل هذه الأفعال.

وأضاف البيان: "تم الشروع في مراجعة شاملة لهذه الادعاءات لتحديد الإجراءات اللاحقة، والتي قد تشمل الاستدعاء إلى الخدمة الفعلية لإجراء محاكمة عسكرية أو اتخاذ اجراءات إدارية".

وفي مقطع الفيديو الذي نُشر يوم الثلاثاء الماضي، كان كيلي واحدا من ستة مشرعين خدموا في القوات المسلحة أو في أجهزة الاستخبارات وخاطبوا "مباشرة أفراد القوات المسلحة".

وقال كيلي للجنود "يمكنكم رفض الأوامر غير القانونية"، وقال مشرعون آخرون إنهم بحاجة إلى أن "يقف الجنود دفاعا عن قوانيننا ... دستورنا".