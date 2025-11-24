ترامب يشيد بعلاقات "قوية للغاية" بين بكين وواشنطن بعد مكالمة مع نظيره الصيني

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين بالعلاقات "القوية للغاية" بين الولايات المتحدة والصين بعد مكالمة مع نظيره شي جين بينغ، من دون التطرّق إلى قضية تايوان المثيرة للجدل.

وأكد بيان ترامب أنه سيزور الصين في أبريل وأن شي سيزور واشنطن في وقت لاحق من العام 2026.

وخلافا للبيان الرسمي الصيني الذي أشار إلى أن قضيّة تايوان كان لها الحيّز الأكبر في المكالمة، خلا بيان ترامب من أي إشارة للنزاع.