الكرملين: لم نتلق "أي معلومات" بعد محادثات السلام حول أوكرانيا في جنيف

أعلن الكرملين الاثنين أنه لم يُبلَّغ بنتائج المحادثات التي جرت بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف خلال نهاية الأسبوع.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "لم نتلقَ أي معلومات" بعد محادثات السلام حول أوكرانيا في جنيف، مشيرا إلى أنّ الكرملين على علم بإدخال "تعديلات" على خطة أميركية لإنهاء القتال مع كييف لاقت ترحيبا من موسكو.