ترامب يطالب بسجن ديمقراطيين بدعوى «التحريض»

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء أول من أمس، إن ستة ديمقراطيين - ظهروا في مقطع فيديو يدعو عناصر الجيش إلى رفض أوامر غير قانونية - «يجب أن يكونوا في السجن»، وجاءت تصريحات ترامب غداة اتهامه مشرعين ديمقراطيين، الجمعة الماضية، بـ«سلوك يحرض على الفتنة، وعقابه الإعدام»، واعتبر الديمقراطيون أن تصريحات ترامب تهديدات ضد أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الستة، وجميعهم خدموا في الجيش أو أجهزة الاستخبارات، وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي: «الخونة الذين أمروا الجيش بعصيان أوامري يجب أن يكونوا في السجن الآن، لا أن يجوبوا شبكات الأخبار الكاذبة ليحاولوا أن يبرروا بأن ما قالوه كان مقبولاً».