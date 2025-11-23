الرئيس اللبناني يدعو المجتمع الدولي للتدخل بقوة لوقف هجمات اسرائيل

دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون الأحد المجتمع الدولي الى "التدخّل بقوة وجدية" لوقف الهجمات الإسرائيلية على بلاده بعد ضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت قالت إسرائيل إنها استهدفت "رئيس اركان" حزب الله.

وقال عون في بيان إن لبنان "يجدّد دعوته للمجتمع الدولي بأن يتحمّل مسؤوليته ويتدخّل بقوة وبجدية لوقف الاعتداءات على لبنان وشعبه منعا لأي تدهور يعيد التوتر إلى المنطقة".