ضربة إسرائيلية استهدفت "رئيس أركان" حزب الله في بيروت

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الأخير أمر بشن ضربة على بيروت الأحد استهدفت "رئيس الأركان" في حزب الله.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أن المستهدف في عملية الضاحية الجنوبية هو أبوعلي الطبطبائي الشخص الثاني بحزب الله.

وجاء في بيان مقتضب للمكتب "قبل قليل، وفي قلب بيروت، هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي رئيس أركان حزب الله، الذي كان يقود عمليات إعادة بناء وتسليح التنظيم".

وأضاف البيان أن نتنياهو "أصدر الأمر بشن الهجوم بناء على توصية وزير الدفاع ورئيس الإركان".

وأكد الجيش الإسرائيلي اغتيال "رئيس أركان" حزب الله هيثم علي الطباطبائي، وذلك في غارة استهدفت مبنى في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأفاد الجيش في بيان أنه "في 23 /نوفمبر 2025، وبتوجيه من شعبة الاستخبارات العسكرية، قام سلاح الجو بتنفيذ ضربة في منطقة بيروت أسفرت عن اغتيال هيثم علي الطباطبائي، رئيس أركان حزب الله".

من جهتها ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية استهدفت أحد المباني في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، لافتة إلى إطلاق ثلاثة صواريخ على المبنى المستهدف.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت أدت في حصيلة اولية الى مقتل شخص واصابة 21 اخرين بجروح".

وقال مراسل وكالة فرانس برس في المكان إن الضربة أصابت الطابقين الثالث والرابع من مبنى مكون من تسعة طوابق، وقد هرعت سيارات الإسعاف الى المكان وعملت على نقل مصابين.

وهذه اول ضربة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، منذ الخامس من يونيو، والخامسة منذ اعلان وقف اطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في 27 نوفمبر 2024.

وفي وقت سابق الاحد، شدد بنيامين نتنياهو على مواصلة القيام بـ"كل ما هو ضروري" لمنع حزب الله في لبنان من استئناف نشاطاته وإعادة التسلح وبناء القدرات.