مسؤول أميركي لـ "رويترز": جنيف ستستضيف محادثات غداً الأحد بشأن الخطوات التالية لإحلال السلام في أوكرانيا

أكد مسؤول أميركي أن مدينة جنيف السويسرية ستستضيف محادثات، غداً الأحد، بشأن الخطوات التالية لإحلال السلام في أوكرانيا.

وأضاف أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، سيصلان غدا الأحد للمشاركة في المحادثات التي ستستضيفها جنيف، إلا أنه أوضح أن روسيا لن تشارك في محادثات جنيف، لكن أميركا تنوي عقد اجتماعات مع الروس قريباً جداً.