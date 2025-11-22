قادة غربيون في قمة العشرين: خطة ترامب لأوكرانيا تتطلب مزيدا من العمل

اعتبر قادة غربيون على هامش قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا السبت أن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا "تشكل أساسا سيتطلب المزيد من العمل".

وقال زعماء دول أوروبية رئيسة، بالإضافة إلى كندا واليابان، في بيان مشترك "نحن واضحون بشأن مبدأ عدم جواز تغيير الحدود بالقوة. كما نشعر بالقلق إزاء القيود المقترحة على القوات المسلحة الأوكرانية والتي من شأنها أن تجعل أوكرانيا عرضة لهجمات مستقبلية".