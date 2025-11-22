ترامب يصدر قراراً مفاجئاً بإنهاء "الحماية المؤقتة" لجالية عربية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سينهي وضع الحماية المؤقتة من الترحيل للصوماليين المقيمين في ولاية مينيسوتا.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "العصابات الصومالية ترهب شعب تلك الولاية العظيمة، ومليارات الدولارات تُهدر." وأضاف: "إنني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة، أنهي بناءً على ذلك وبأثر فوري وضع الحماية المؤقتة للصوماليين في مينيسوتا".

ووصف ترامب ولاية مينيسوتا بأنها "مركز لنشاط غسل الأموال المكتسبة عن طريق الاحتيال" في عهد الحاكم الديمقراطي تيم والز، الذي رد على هذه الادعاءات عبر منصة "إكس" قائلاً: "ليس من المستغرب أن يقرر الرئيس استهداف جالية كاملة على نحو عشوائي".

ويمنح برنامج "الحماية المؤقتة" حماية حكومية للأفراد المؤهلين من مواليد الخارج الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم بأمان بسبب حرب أهلية أو كوارث طبيعية.

وتشمل قائمة البرنامج 17 دولة يمكن لمواطنيها التأهل لهذا الوضع، غير أن إدارة ترامب أعلنت سابقاً أنها ستلغي تصنيفات الحماية المؤقتة لعدد من الدول، من بينها فنزويلا ونيكاراغوا.

وأُطلق برنامج الحماية المؤقتة للصوماليين في سبتمبر من عام 1991 خلال رئاسة جورج بوش الأب. ويشير تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس غير الحزبية إلى أن معظم الصوماليين في مينيسوتا هم مواطنون أميركيون، وأن عدد الحاصلين على وضع الحماية المؤقتة من مواليد الصومال في الولايات المتحدة لا يتجاوز 705 أشخاص.