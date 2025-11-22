"مجموعة العشرين" تتبنى إعلانا في بداية قمتها بجنوب إفريقيا خروجا عن التقاليد

خرج قادة دول العالم الغنية والنامية، الأعضاء بمجموعة العشرين، عن التقاليد وتبنوا إعلانا في بداية قمة المجموعة بجنوب إفريقيا، اليوم السبت، والتي تستمر يومين.

ويأتي ذلك رغم معارضة الولايات المتحدة، التي قاطعت القمة، في إشارة على خلاف دبلوماسي مع الدولة المضيفة.

وذكرالمتحدث باسم رئيس جنوب إفريقيا فينسنت ماجوينيا ، سيريل رامافوسا أن إعلان الزعماء ، تم اعتماده بالإجماع من قبل الأعضاء الآخرين في مستهل المحادثات في جوهانسبرغ.

وأضاف "عادة ما يتم اعتماد الإعلان في النهاية.. لكن هناك شعور بأنه يتعين علينا بالفعل التحرك لاعتماد إعلان القمة أولا كأولوية قصوى".

ولم ترد أي تفاصيل بشأن ما جاء في الإعلان، لكن جنوب إفريقيا روجت له باعتباره انتصارا لأول قمة لمجموعة العشرين تعقد في إفريقيا والتي طغت عليها مقاطعة الولايات المتحدة التي أمر بها الرئيس دونالد ترامب.

وذكر مسؤولون في جنوب إفريقيا أن إدارة ترامب مارست ضغوطا على جنوب إفريقيا لعدم اعتماد إعلان للزعماء في غياب وفد أميركي.

وتناقش قمة جنوب إفريقيا جدول أعمال طموح لإحراز تقدم حول تسوية بعض من المشكلات طويلة الأمد التي أضرت بأفقر دول العالم.

واجتمع الزعماء وكبار مسؤولي الحكومة في مركز للمعارض بالقرب من بلدة سويتو المشهورة في جنوب إفريقيا، والتي كانت في السابق موطنا لنيلسون مانديلا.