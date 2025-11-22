زيلينسكي يشكل وفداً لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة وروسيا لإنهاء الحرب

وافق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على تشكيل وفد يقوده رئيس مكتبه ويضم كبار المسؤولين الأمنيين، وذلك لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة وروسيا بشأن إنهاء الحرب، بحسب بيان لمكتب الرئيس الأوكراني اليوم السبت، الذي أكد أيضاً أن "أوكرانيا لن تكون أبداً عقبة أمام السلام".

ووفقاً للبيان المنشور على تطبيق تيليغرام، ستتشاور كييف مع شركائها بشأن خطوات إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا في الأيام المقبلة.

وجاء في البيان أيضاً أن "أوكرانيا لن تكون أبداً عقبة أمام السلام، وسيدافع ممثلو الدولة الأوكرانية عن المصالح المشروعة للشعب الأوكراني وأسس الأمن الأوروبي".