بعد تبادل الانتقادات اللاذعة.. ترامب يستقبل ممداني "بحرارة"

استقبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، رئيس بلدية مدينة نيويورك المنتخب زهران ممداني بترحاب حار في البيت الأبيض، وأشاد بما حققه في الانتخابات.

وطلب السياسي الاشتراكي الديمقراطي وعضو مجلس النواب ممداني، الذي فاز في انتخابات رئاسة بلدية نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر، مقابلة ترامب لمناقشة قضايا تكلفة المعيشة والسلامة العامة.

وبعد تبادل الانتقادات اللاذعة التي تناولتها وسائل الإعلام على مدى أشهر، بدا أن رئيس البلدية المنتخب والرئيس نحّيا خلافاتهما جانبا، وسرعان ما نشأ بينهما تفاهم في المكتب البيضاوي.

وقال ترامب بعد دعوة الصحفيين إلى المكتب البيضاوي عقب اجتماع خاص: "اتفقنا على أمور فاقت ما كنا نتوقعه. لدينا شيء واحد مشترك: نريد الأفضل لنيويورك التي نحبها".

وبشأن حديث ممداني عن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار نيويورك قال ترامب:"لم أناقش ما إذا كان ممداني سيعتقل نتنياهو لو زار نيويورك".

وجلس ترامب أمام مكتبه مبتسما لممداني، الذي كان يقف على يمينه، وهنأه على فوزه في انتخابات رئاسة البلدية التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري، قائلا: "أبلى بلاء حسنا في السباق الانتخابي ضد منافسين أقوياء وأذكياء للغاية".

وقال ممداني: "عقدنا اجتماعا مثمرا ركز على مدينة نيويورك، التي تجمعنا بها مشاعر الإعجاب والمحبة، وعلى ضرورة توفير حياة ميسَّرة التكلفة لسكانها".

وعبر ترامب عن سعادته حيال تجاوز الخلافات الحزبية. وأضاف: "كلما حقق أداء أفضل كلما زادت سعادتي".

وهدد الرئيس المنتمي إلى الحزب الجمهوري بسحب التمويل الاتحادي لأكبر مدينة في الولايات المتحدة، في حين دأب رئيس البلدية المنتخب على انتقاد مجموعة من سياسات ترامب مثل خطط لتعزيز جهود إنفاذ القوانين الاتحادية الخاصة بالهجرة في نيويورك، التي ولد أربعة من كل عشرة من سكانها في الخارج.

ووصف ترامب (79 عاما)، الذي كان يقيم في نيويورك في السابق، ممداني (34 عاما) بأنه "مجنون يساري متطرف" و"شيوعي" ، دون أن يقدم أدلة على هذه الاتهامات.

وكان ترامب قد وصف ممداني بأنه "شيوعي مجنون 100بالمئة" وبأنه "شخص أحمق".

ومن جهته، وصف ممداني إدارة ترامب بأنها "استبدادية" واصفا نفسه بأنه "أسوأ كابوس لدونالد ترامب".

وأمام الكاميرات، بدا ترامب وهو من نيويورك، وكأنه يحمي ممداني ويعوّل على الديموقراطي البالغ 34 عاما ، إذ توقّع أن "يفاجئ بعض المحافظين".

على سبيل المثال، عندما طلب الصحافيون من ممداني توضيح تصريحاته السابقة التي تشير إلى أنه يعتقد أن الرئيس يتصرف مثل الفاشي ووصفه بـ"مستبد"، قال ترامب ممازحا "لقد قيل عني أشياء أسوأ بكثير من مستبد. ليست إهانة كبيرة. ربما يغيّر رأيه".

وكان ترامب قد خفف من لهجته قبيل وصول ممداني، قائلا إنه يتوقع أن يكون "مهذبا للغاية"، وأشاد بممداني "لنجاحه في الانتخابات".

وقال ممداني، الذي سيؤدي اليمين رئيسا لبلدية نيويورك في الأول من يناير، خلال مؤتمر صحفي قبل يوم من توجهه إلى واشنطن، إن لديه "خلافات عدة مع الرئيس".