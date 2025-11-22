تراجع حاد في مبيعات التجزئة ببريطانيا

تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة فاقت التوقعات خلال أكتوبر الماضي، وفقاً لبيانات رسمية حديثة، حيث أحجم المستهلكون عن الشراء قبيل موسم الأعياد وإعلان الحكومة العمالية للموازنة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء، أن حجم السلع التي تم بيعها عبر المتاجر ومنصات التسوق الإلكتروني انخفضت بنسبة شهرية بلغت 1.1% في أكتوبر، بعد زيادتها في الشهر السابق عليه بنسبة معدلة بلغت 0.7%.

وأنهت هذه القراءة خمسة أشهر متتالية من نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا، وجاءت أسوأ بشكل ملموس من تقديرات خبراء الاقتصاد لنسبة التراجع المتوقعة التي كانت تبلغ 0.2%، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.