زهران ممداني: سأبذل قصارى جهدي لاعتقال نتنياهو إذا دخل نيويورك

أكد عمدة مدينة نيويورك المنتخب، زهران ممداني، في مقابلة مع قناة " ABC News" بأنه سيأمر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا حضر الجمعية العامة للأمم المتحدة في المدينة العام المقبل، مُتعهدا بالعمل "على إيجاد كل السبل القانونية الممكنة لتنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية".

وأضاف ممداني قائلا:" لقد قلتُ مرارًا وتكرارًا إن هذه مدينةٌ تُطبّق القانون الدولي، وهذا يعني وجوب احترام القانون الدولي، بما في ذلك مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.. لا يهم إن كانت ضد بنيامين نتنياهو أو فلاديمير بوتين، فالمطلوب إظهار قيمنا. على عكس دونالد ترامب، أنا أعمل في حدود القانون القائم، ولا أخترع قوانيني الخاصة. لذلك، سأبذل قصارى جهدي لاحترام هذه المذكرات".

وقال: "إذا دخل نتنياهو نيويورك ولم أبذل قصارى جهدي لمنعه، فلن أعتبر نفسي عمدة نيويورك". وقال: "يجب إيجاد كل السبل القانونية الممكنة لتنفيذ أوامر الاعتقال هذه".