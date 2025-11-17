مقتل 45 معتمراً هندياً بحادث مروري في السعودية

أعلنت الشرطة الهندية الاثنين إن حادث حافلة وقع في السعودية أسفر عن مقتل 45 معتمرا.

وقال في. سي. ساجانار المفوض العام لشرطة حيدر آباد من حيث يتحدر غالبية الضحايا "إن حادث الحافلة المأساوي الذي تعرّض له معتمرون هنود في السعودية مؤلم للغاية"، مضيفا لصحافيين أنه "وفقا للمعلومات الأولية، كان 46 شخصا على متن الحافلة وقت الحادث، وللأسف نجا شخص واحد فقط".

ووقع الحادث نتيجة تصادم بين حافلتهم شاحنة صهريج نفط ثناء توجههم من مكة إلى المدينة المنورة.

وقال جوراف أوبال، وهو مسؤول رفيع المستوى بولاية تيلانجانا، لوكالة أنباء أسوشيتد برس، إن 46 شخصا كانوا على متن الحافلة في طريقها من مكة إلى المدينة المنورة اصطدمت بصهريج نفط على طريق سريع.