حكم بالإعدام على رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة

قضت محكمة في بنغلاديش اليوم الاثنين بإعدام رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة التي تمّت الإطاحة بها، لإدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال القاضي غلام مورتوزا موزومدير أثناء تلاوته الحكم داخل محكمة مكتظة بالحضور في دكا إن حسينة "أدينت بثلاث تهم" بينها التحريض وإصدار أوامر بالقتل وعدم التحرّك لمنع وقوع فظاعات.

وأضاف "قررنا إنزال عقوبة واحدة بها هي الإعدام".

كما أصدرت المحكمة حكما بالإعدام بحق وزير الداخلية السابق أسد الزمان في القضية بينما حُكم على متهم ثالث -وهو قائد شرطة سابق- بالسجن خمس سنوات بعد أن تحول إلى شاهد ملك ضد حسينة وأقر بذنبه.

وجاءت قراءة الحكم اليوم، من المحكمة، في بث مباشر.

وعززت الحكومة المؤقتة الأمن قبل النطق بالحكم، بنشر الجنود وقوات حرس الحدود شبه العسكرية والشرطة في العاصمة وأجزاء أخرى كثيرة من البلاد.