أستراليا ترحّب بإلغاء الرسوم الأميركية على لحوم البقر

أبدت أستراليا، أمس، ترحيبها الحذر بإلغاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الرسوم الجمركية على لحوم البقر، لكنها حثت في الوقت نفسه الولايات المتحدة على إعفاء السلع الأسترالية من جميع الرسوم.

وألغى ترامب، الجمعة الماضية، الرسوم الجمركية على أكثر من 200 منتج غذائي، بما في ذلك لحوم البقر، وسط مخاوف المستهلكين من ارتفاع أسعار البقالة الأميركية.

وأصبحت أستراليا في عام 2024 أكبر مصدر للحوم الحمراء إلى الولايات المتحدة، حيث تقدم أسعاراً أقل وأنواعاً من اللحوم قليلة الدهون تفتقر إليها الولايات المتحدة.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وانج: «نرحب برفع هذه الرسوم الجمركية، إنه أمر جيد لمنتجي لحوم البقر الأستراليين».

لكن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، قال إن حكومته العمالية ستواصل «الدعوة إلى فرض رسوم جمركية متبادلة حقيقية، وستكون صفراً».

ويصف ترامب بعض الرسوم التي فرضها على السلع المشحونة إلى الولايات المتحدة بأنها «متبادلة»، بناء على حجم العجز التجاري للولايات المتحدة في السلع مع بلد معين، وقال ألبانيزي في تصريحات تلفزيونية من ملبورن: «نحن نؤمن إيماناً راسخاً، وسنواصل الدعوة لأن نصل إلى (صفر) رسوم جمركية».

ولم تذكر وزيرة الخارجية الأسترالية ما إذا كانت حكومة ألبانيزي المنتمية ليسار الوسط تتوقع الآن أن يتراجع ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم الأسترالية إلى الولايات المتحدة، وقالت: «سنواصل الدفاع عن موقفنا».

وفي أبريل الماضي، أشار ترامب إلى وجود تفاوت في تجارة لحوم البقر مع أستراليا بعد ارتفاع صادراتها من لحوم البقر إلى الولايات المتحدة العام الماضي، لتصل إلى أربعة مليارات دولار أسترالي (2.64 مليار دولار) وسط تراجع في إنتاج لحوم البقر الأميركية.

ومنذ عام 1990، تصدّر أستراليا بين 150 ألفاً و400 ألف طن من هذا المنتج سنوياً إلى الولايات المتحدة، حيث يحظى بشعبية كبيرة لدى مطاعم الوجبات السريعة.