روسيا تسيطر على قريتين إضافيتين جنوب أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي، أمس، سيطرته على قريتين في جنوب أوكرانيا، حيث تواصل قواته تقدّمها البطيء مستغلة تفوقها العددي على طول جبهة القتال الواسعة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر منصة «تليغرام»، إن قواتها سيطرت على بلدتَي روفنوبوليي ومالايا توكماتشكا في منطقة زابوريجيا، بعدما أعلنت، الأسبوع الماضي، أيضاً السيطرة على قريتين أخريين هناك، وتُعدّ العمليات العسكرية على جبهة زابوريجيا أقل كثافة من نظيرتها في الشرق، لكن القوات الروسية التي تتفوق عدداً وعتاداً تواصل القضم الميداني في هذه المنطقة، وفي الشرق تهدف المعارك إلى السيطرة على مدينة بوكروفسك والتي تمكن الجنود الروس من دخولها في الأسابيع الأخيرة، مخترقين الدفاعات الأوكرانية.