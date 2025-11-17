100 جريح في صدامات بين الشرطة ومحتجين في المكسيك

أصيب أكثر من 100 شخص بجروح وأُوقِف 20 خلال تحركات حاشدة في شوارع العاصمة المكسيكية، أمس، احتجاجاً على تعامل الرئيسة كلاوديا شينباوم مع الجرائم العنيفة.

ونزل الآلاف إلى الساحة الرئيسة في مكسيكو للمشاركة في تظاهرة دعا إليها، على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمون من «الجيل زد»، وآخرون مناصرون لـ«حركة سومبريرو» التي أُنشئت عقب اغتيال رئيس بلدية عُرِف بمواجهته جماعات الجريمة المنظمة.

ورأى مراسلون لوكالة «فرانس برس»، مشاركين من مختلف الأعمار في التظاهرة قبالة «القصر الوطني»، حيث تقيم الرئيسة شينباوم وتزاول أعمالها.

وقام متظاهرون، وضع بعضهم غطاء للوجه أو ارتدوا أقنعة وخوذاً واقية، بإزالة بعض العوائق الحديدية الموضوعة في المكان لحماية القصر، وألقوا الحجارة نحو عناصر شرطة مكافحة الشغب، الذين ردوا برمي قنابل غاز مسيل للدموع، وقال المسؤول عن أمن مدينة مكسيكو، بابلو فاسكيز، للصحافيين: «لساعات عدة، تواصلت هذه الاحتجاجات وتطوّرت بشكل سلمي، إلى أن بدأت مجموعة من الأفراد الملثمين بارتكاب أعمال عنف».

وأفاد بأن 100 شرطي أصيبوا، منهم 40 احتاجوا إلى تلقي العلاج في المستشفى بسبب كدمات وجروح، في حين أصيب 20 متظاهراً أيضاً.