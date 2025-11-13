تحديد موعد النظر في قضية ساركوزي مارس 2026

أعلنت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم، أنها ستنظر ما بين 16 مارس و6 يونيو المقبلين في الطعن المقدّم بالحكم الابتدائي على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، في قضية التمويل الليبي عام 2007 لحملته الانتخابية.

وقضت محكمة الدرجة الأولى في 25 سبتمبر الماضي بحبس ساركوزي 5 أعوام، أمضى منها 20 يوما في السجن، ثم أُطلِق سراحه الإثنين مع إبقائه قيد الرقابة القضائية.

ودانته محكمة الجنايات في باريس بتهمة السماح عمدا لشركائه بالتواصل مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في ليبيا لطلب تمويل غير مشروع للحملة التي أوصلته إلى الرئاسة الفرنسية عام 2007.

وبعد إطلاق سراحه الإثنين، قال ساركوزي في منشور على منصة إكس: "تمّ تطبيق القانون. سأستعد الآن لمحاكمة الاستئناف. تركيزي منصبّ فقط على هدف واحد هو إثبات براءتي. الحقيقة ستنتصر. إنّه درس واضح تعلّمه الحياة".