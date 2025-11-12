ترامب: أبنائي مؤهلون لرئاسة أميركا مستقبلا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن جميع أبنائه مؤهلون لرئاسة الولايات المتحدة، وأن كل واحد منهم قد يصبح الرئيس مستقبلا.

وقال ترامب خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أمس الثلاثاء، إن أيًّا من أبنائه قد يتولى رئاسة الولايات المتحدة في المستقبل، معتبرًا أنهم يمتلكون المؤهلات لذلك.

وأضاف ، ردًّا على سؤال حول أي من أبنائه يمكن أن يخوض سباق الرئاسة مستقبلًا: "لا أعلم… أعتقد أن كل واحدٍ منهم يمكنه ذلك بطريقة ما".

وتابع ترامب : "جميعهم طلاب متفوقون، وأعتقد أن بارون سيكون متفوقًا في ذلك".

وتحدث الرئيس الأميركي عن أبنائه قائلاً: "أعتقد أن إريك جيد جدا، ودون جيد بطريقة مختلفة تماما، وإيفانكا... وتيفاني ذكية جدا، لطالما كانت طالبة متفوقة ودائما ما كانت كذلك".

وختم حديثه قائلاً: "جميع أبنائي طلاب متفوقون في الواقع، وبارون سيكون دقيقا ومتفوقا للغاية".

ولدى ترامب خمسة أبناء، شغلت ابنته إيفانكا خلال ولايته الأولى منصب مستشارة رسمية في البيت الأبيض، لكنها ابتعدت عن العمل السياسي لاحقًا.