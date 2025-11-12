ترامب طلب في رسالة العفو عن نتنياهو

قال مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج اليوم الأربعاء إن هرتسوج تلقى رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحثه فيها على النظر في منح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وورد في الرسالة "مع احترامي المطلق لاستقلالية النظام القضائي الإسرائيلي ومتطلباته، إلا أنني أعتقد أن هذه 'القضية' المرفوعة ضد بيبي (نتنياهو)، الذي ناضل إلى جانبي لفترة طويلة، بما في ذلك ضد إيران، هي محاكمة سياسية وغير مبررة".