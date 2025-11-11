تحطم طائرة شحن عسكرية تركية على متنها 20 شخصاً في جورجيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة شحن عسكرية على متنها 20 شخصاً، تحطّمت فوق الحدود بين جورجيا وأذربيجان أثناء عودتها إلى البلاد.

وأشارت إلى أن الطائرة من طراز سي-130 أقلعت من أذربيجان للعودة إلى البلاد، كانت تنقل 20 شخصاً، بمن فيهم أفراد الطاقم، مؤكدة أن عمليات البحث والإنقاذ جارية.

وأكد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أن نظيره الجورجي جيلا جيلادزي، في طريقه إلى موقع الحادث.

وأكدت الداخلية الجورجية في بيان تحطم "طائرة عسكرية تركية" كانت متجهة إلى تركيا، مشيرة إلى أنها سقطت "على بعد حوالي خمس كيلومترات من الحدود الجورجية" مع أذربيجان.