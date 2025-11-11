مسلحون يقتلون علنا شخصية مؤثرة على تطبيق تيك توك في مالي

قالت السلطات في مالي أمس الاثنين إن مسلحين قتلوا شخصية مؤثرة على تطبيق تيك توك، تقوم بنشر مقاطع فيديو دعما لجيش الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وقال يحيي تاندينا عمدة مدينة تمبكتو لوكالة أسوشيتد برس (أب) "قام مسلحون باختطاف مستخدمة تطبيق تيك تو مريم سيسه الجمعة الماضية أثناء تواجدها في سوق أسبوعي في إيشيل... اليوم التالي في المساء، قام نفس المسلحين بإحضارها إلى ميدان الاستقلال في تونكا وإعدامها أمام الحشود".

وأكد مامادو كونيبو عمدة تونكا في إقليم تمبكتو وقوع الحادث، ولكن لم يقدم المزيد من المعلومات.

ولم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عن الواقعة.