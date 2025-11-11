باكستان.. 12 قتيلا في تفجير انتحاري خارج محكمة بإسلام أباد

قتل 12 شخصا وجرح 27 آخرون في تفجير انتحاري أمام مبنى محكمة في منطقة سكنية في إسلام أباد، حسبما أعلن وزير الداخلية الباكستاني.

وقال الوزير محسن نقوي للصحافيين في موقع الحادث "عند الساعة 12,39 بعد الظهر وقع هجوم انتحاري في كشهري" حيث مبنى المحكمة مضيفا "استشهد حتى الآن 12 شخصا وجرح حوالى 27".

وقام وزير الداخلية الباكستاني بزيارة موقع الانفجار، موجهاً السلطات لإجراء تحقيق سريع وشامل واستكمال عملية البحث عن الجناة حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان الباكستانية.

وقالت الوكالة إن المفتش العام لشرطة إسلام أباد، علي ناصر رضوي قام بإحاطة وزير الداخلية بتفاصيل الحادث، بينما تواجد المفوض العام لإسلام أباد محمد علي رندهاوا و كبار مسؤولي الشرطة أيضا في موقع الانفجار.

وأدان الوزير نقوي بشدة ما وصفه بأنه هجوم بالوكالة ، وواصفاً التفجير بأنه عمل إرهابي جبان.

وأعرب نقوي عن بالغ الحزن على فقدان الأرواح، وقدم خالص التعازي إلى عائلات الضحايا. وشدد على أنه يجب تقديم المسؤولين عن الانفجار المميت إلى العدالة دون أدنى تأخير.

وأصدر وزير الداخلية توجيهاته في نهاية الزيارة بقوله : "يجب القبض على الجناة في أقرب وقت ممكن، ويجب تقديم تقرير تحقيق كامل."